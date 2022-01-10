Полиция Петербурга потребовала почти 4 млн рублей с соратницы Навального

Полиция требует деньги за переработку сотрудников с организаторов митинга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти потребовало от соратницы Навального Ирины Фатьяновой возместить расходы на переработку полицейских. Всего – почти четыре миллиона рублей.

- Дзержинский районный суд принял к производству исковое заявление ГУ МВД к Ирине Фатьяновой о возмещении ущерба, причиненного в результате проведения несогласованных публичных мероприятий 23 и 31 января 2021 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что именно в эти даты в городе прошли несогласованные митинги. Для обеспечения безопасности полиции пришлось задействовать дополнительные силы правопорядка. Сверхурочные были выплачены 1 391 сотруднику. Общая сумма составила 3 931 998 рублей 33 копейки. Именно ее и просят взыскать с Фатьяновой.

Напомним, что «Штабы Навального» признаны в России экстремистской организацией.