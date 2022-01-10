Движение по Литейному проспекту ограничат до конца января

Кроме снега водителей ждут и другие неприятности. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение транспорта в центре Петербурга ограничат на 20 дней. С 11 и по 31 января трудно будет проехать по Литейному проспекту и Шпалерной улице. Здесь начинается прокладка электрических коммуникаций.

- В связи с отводом пешеходов при прокладке электрокабеля ограничивается движение транспорта по Литейному проспекту у Шпалерной улицы и по Шпалерной улице от Литейного проспекта до Кричевского переулка, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме того, по 30 января из-за ремонта трамвайных путей будет ограничен проезд транспорта по проспекту Солидарности от улицы Подвойского до улицы Лопатина.

Водителей призывают к внимательности и советуют заранее выбирать пути следования.