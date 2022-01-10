Мужчина пошел в церковь на встречу с батюшкой и украл сумку у прихожанки в Ленобласти

Житель Ленобласти украл сумку в церкви Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области мужчина отправился в церковь, чтобы пообщаться с батюшкой, но в итоге нарушил сразу несколько заповедей, а также уголовных законов. Днем 9 января 2022 года у дома на Садовом переулке в Рощино полиция задержала 30-летнего местного жителя. Он шел неуверенной походкой, был неопрятный, а от самого несло алкоголем.

- При досмотре у мужчины нашли сверток с веществом коричневого цвета, которое оказалось наркотиками, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В полиции мужчина рассказал, что утром отправился в церковь, чтобы пообщаться с батюшкой. Однако его не застал и поговорил с местной матушкой. После разговора заметил на скамье в церкви сумку, которую поспешил прибрать к рукам и скрыться.

В сумке оказались деньги, банковская карта, телефон, паспорт. На ворованные средства он купил себе наркотиков, а также алкоголь. Однако в итоге его задержали. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.