Водители Петербурга опасаются штрафов из-за неубранного снега

Водители жалуются на нечищеный снег и опасаются штрафов. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Петербургские водители обеспокоены возможными штрафами за неправильную парковку. Годом ранее в городе начали активно развешивать знаки с запретом стоянки в определенные часы. В Комитете по благоустройству, который был инициатором, нововведение объясняли необходимостью уборки улиц – стоявшие машины мешали технике. Однако в нынешнем году аномальные снегопады привели к тому, что коммунальщики просто не справляются с объемом работы.

- У нас завалены обе стороны дороги. Трактор на днях сгреб снег в кучи, они так и лежат. Освободил пару мест, а остальным куда? «Карман» вообще не чистили с начала декабря. Ездим по укатанному снегу, но его все больше и больше. Обычная легковушка уже не проходит. И в кармане и с обеих сторон знаки. Что делать?- пожаловались в редакцию жители Приморского района.

В Комитете по благоустройству на вопрос «Комсомолки» пообещали изучить проблемные адреса и принять меры.

- Штрафуем не мы, а Комитет по транспорту, - ответили в пресс-службе.

В Комтрансе также не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

- Отдельных решений сейчас у нас нет. Надо изучить вопрос, - заявили в ведомстве, попросив направить официальный запрос.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: