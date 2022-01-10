Машина скорой помощи застряла в сугробе в центре Петербурга

Скорую выталкивали из снега втроем. Фото: instagram.com/marusya_mariinsky_mua_88_

Автомобиль скорой помощи, приехавший на срочный вызов, не смог увезти пациента в больницу. Машина застряла в сугробе. Причем происходило все не в глубокой деревне, а в самом центре Петербурга.

- Адмиралтейский район. Скора приехала и застряла. Чтобы тебя довезли до больницы, надо сначала помочь, чтобы она выехала. Потому что никто и ничего не убирает, - комментируют происходящее местные жители, снимавшие все на видео.

На кадрах видно, как карету скорой помощи пытаются вытолкнуть из снега трое мужчин, но безуспешно. При этом на автомобиле горят проблесковые маячки, что говорит о срочности вызова.

О состоянии пациента ничего не сообщается.

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