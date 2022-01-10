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Здоровье10 января 2022 16:05

8 тысяч коек сохраняют развернутыми в Петербурге из-за опасения новой волны коронавируса

Об опасности штамма «омикрон» заявил губернатор Александр Беглов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Город не будет сворачивать койки для коронавирусных больных.

Город не будет сворачивать койки для коронавирусных больных.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга не сворачивают инфекционные койки в стационарах, несмотря на то, что половина из них сейчас свободна. Причиной тому ожидание новой волны ковида, которая уже накрыла Европу. Преобладающим там является штамм «омикрон».

- Медики продолжают борьбу с пандемией. В стационарах мы сохраняем восемь тысяч коек для лечения больных с коронавирусом и пневмонией, - отметил губернатор Александр Беглов в традиционном радиообращении.

Напомним, что ранее о возможном подъеме заболеваемости заявили в городском управлении Роспотребнадзора. Причиной тому может стать как новый штамм, первые случаи которого уже отмечены в Петербурге, так и активные новогодние каникулы. Многие жители Северной столицы не только ходили в гости, нор также ездили в отпуск в другие города и страны.

К врачам они пошли лишь по окончании праздников.

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