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Авто10 января 2022 16:24

В Смольном не смогли оперативно объяснить ситуацию со штрафами за парковку из-за снега

Водители жалуются, что улицы завалены снегом и машину из-под знака просто некуда убрать
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Снег лишил водителей мест под парковку.

Снег лишил водителей мест под парковку.

Фото: Петр КИБЕР

В Комитете по транспорту Петербурга не смогли дать оперативно прояснить, будут ли выписывать штрафы водителям, чьи машины припаркованы под запрещающими знаками. Их активно начали вешать в городе чуть больше года назад, чтобы обеспечить удобство уборки. Однако нынешние снегопады оказались слишком сильными и коммунальные службы не справляются с объемом работы. В итоге получается, что убрать автомобиль просто некуда.

- Это вопрос непростой. Надо понимать все проблемные адреса. Пока отдельного решения нет, - отметили в Комитете по транспорту.

В ведомстве приняли запрос, пообещали изучить проблему и дать развернутый ответ.

В Комитете по благоустройству, по просьбе которого и устанавливались знаки с повременным ограничением парковки, также заверили, что проверят все обращения горожан и еще больше усилят контроль за уборкой дорожной сети.

Напомним, что оставлять заявки можно по телефону дежурной службы Комблага: 314-60-13.

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