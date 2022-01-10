В Смольном не смогли оперативно объяснить ситуацию со штрафами за парковку из-за снега

Снег лишил водителей мест под парковку. Фото: Петр КИБЕР

В Комитете по транспорту Петербурга не смогли дать оперативно прояснить, будут ли выписывать штрафы водителям, чьи машины припаркованы под запрещающими знаками. Их активно начали вешать в городе чуть больше года назад, чтобы обеспечить удобство уборки. Однако нынешние снегопады оказались слишком сильными и коммунальные службы не справляются с объемом работы. В итоге получается, что убрать автомобиль просто некуда.

- Это вопрос непростой. Надо понимать все проблемные адреса. Пока отдельного решения нет, - отметили в Комитете по транспорту.

В ведомстве приняли запрос, пообещали изучить проблему и дать развернутый ответ.

В Комитете по благоустройству, по просьбе которого и устанавливались знаки с повременным ограничением парковки, также заверили, что проверят все обращения горожан и еще больше усилят контроль за уборкой дорожной сети.

Напомним, что оставлять заявки можно по телефону дежурной службы Комблага: 314-60-13.

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