Жительница Петербурга заявила о нападении с ножом на 11-месячного ребенка

Петербурженка позвонила в полицию и сообщила о нападении на внука. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга проверяет историю с заявлением свекрови, которая обвинила невестку в нападении с ножом на ее 11-месячного внука – сына невестки. По словам заявительницы, молодая женщина была не в себе. На адрес срочно выехал наряд и бригада скорой помощи. Но на деле все оказалось не так, как было.

- Сообщалось, что женщина бегает с ножом, нападает на ребенка 11 месяцев. Ребенок в квартире со своей матерью, - отмечает источник «КП-Петербург».

Однако по прибытии выяснилось, что звонившая в полицию бабушка была пьяна. Она скандалила, по этой причине ее вытолкали за дверь квартиры. Женщина обиделась на невестку и обвинила ее во всех грехах, которые смогла придумать.

От помощи врачей скорой она отказалась. Никакого нападения на малыша не было – обычный бытовой скандал. По факту инцидента проводится проверка, сведения о проблемной семье переданы участковому.