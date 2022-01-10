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Общество10 января 2022 16:59

Смольный заявил о продолжающейся разработке проекта парка «Тучков буян»

В администрации Петербурга не комментируют слухи о строительстве на участке объектов судебного квартала
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Смольном не комментируют слухи о строительстве судебного квартала на месте парка "Тучков буян". Фото: Студия 44, West 8

В Смольном не комментируют слухи о строительстве судебного квартала на месте парка "Тучков буян". Фото: Студия 44, West 8

В Смольном заявили о продолжении разработки амбициозного проекта парка «Тучков буян». Напомним, на берегу Малой Невы планировали создать общественное пространство с оранжереей, плавучей сценой, зелеными холмами и пешеходной деревянной галереей. Но до 2019 года на проспекте Добролюбова хотели построить судебный квартал. Слухи о возведении «территории Фемиды» внезапно вернулись в начале 2022 года. Но в администрации Петербурга их не комментируют.

- Проект парка «Тучков буян» находится в разработке. Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачева. В планах – обустройство парка с фонтанным комплексом, - отметили ТАСС в управлении информации администрации губернатора Северной столицы.

К слову, руку к проекту будущего парка приложили архитекторы из Нидерландов, работавшие над созданием облика петербургской «Новой Голландии».