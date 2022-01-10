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Общество10 января 2022 17:02

В Петербурге появятся дополнительные снегоприемники

Они нужны, чтобы справиться с последствиями январского снегопада
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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В первые числа января Петербург накрыло снегопадами.

В первые числа января Петербург накрыло снегопадами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появятся несколько дополнительных временных снегоотвалов. Хотя, по словам Вадима Мизюкина, начальника Управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству, в Петербурге есть снегоприемные пункты, которые переполнены. Но проблемы, куда отвозить сугробы в Северной столице, нет. - Без снегоприемников мы не останемся. Мы даже открываем временные пункты, потому что большое количество количество снега требует и большое количество пунктов. Сейчас у нас временных пунктов шесть, планирует еще добавить, - утверждает Вадим Мизюкин.

В первые числа января Петербург накрыло снегопадами. Коммунальные службы не успевают убирать осадки с улиц города, а тем временем жители культурной столицы продолжают жаловаться на неудобства. В Комитете по благоустройству сообщают, что почистить дороги смогут до февраля.