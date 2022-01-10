Около сотни детей пострадали от отравления и фейерверков за время новогодних выходных в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около сотни детей пострадали за время новогодних праздников в Петербурге. Об этом сообщила Анна Митянина, уполномоченный по правам ребенка в Северной столице. Как пишет детский омбудсмен на своей рабочей странице во «Вконтакте», ребята получали переломы, травились едой и алкоголем, травмировались из-за фейерверков, ударов током и укусов собак. Не обошлось и без суицидальных происшествий.

- Всего в городские стационары поступил 41 ребенок с отравлениями – состояние большинства оценили как среднее и тяжелое. 18 ребят попали в больницы после распития алкоголя. 35 детей получили различные травмы, 18 из них госпитализировали в больницы, - сообщила Анна Митянина.

Как пишет детский омбудсмен, в ее аппарате подробно разобрали каждое происшествие, приключившееся с детьми-сиротами. Им обеспечили необходимый уход на время восстановления.