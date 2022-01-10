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Происшествия10 января 2022 18:27

МЧС предупреждает о похолодании до минус 28 градусов в Ленобласти

Крепкие морозы придут в регион в ночь с 10 на 11 января
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В МЧС предупредили о крепких морозах во вторник, 11 января, в Ленобласти.

В МЧС предупредили о крепких морозах во вторник, 11 января, в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС предупредило жителей Ленобласти о похолодании до минус 28 градусов во вторник, 11 января. Как сообщают спасатели, ссылаясь на синоптиков, крепкие морозы придут в 47-й регион ночью. Днем же потеплеет до минус 20 градусов, а местами и вовсе до минус 12.

- 11 января в Ленобласти будет малооблачно и без существенных осадков. Местами изморось, на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - передает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Спасатели пишут, что из-за морозов в регионе повышается вероятность возникновения ДТП. Водителей призывают быть максимально осторожными и соблюдать скоростной режим.