Каток на Елагином острове стал самым востребованным в новогодние праздники в Петербурге

В Петербурге назвали самый популярный каток за время новогодних праздников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большой каток на Елагином острове в ЦПКиО стал самым популярным среди жителей Петербурга во время новогодних праздников. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. Напомним, что вход на каток в парке впервые сделали платным, что вызвало множество негодований среди горожан. Однако, по данным Смольного, это не помешало стать общественному пространству самым востребованным в начале 2022 года.

- Каток на Елагином острове посетили 30 тысяч человек, он стал самым популярным. Каток на Конюшенной площади принял 5 тысяч человек, еще столько же посмотрели на ледовое представление «Золушка», - рассказывает вице-губернатор.

Что касается статистики по культурным новогодним событиям, то за выходные в городе прошли 288 детских спектаклей, их посетили 73 тысячи юных жителей Северной столицы. Радовала и посещаемость музеев – 123 тысячи человек приобщились к прекрасному за 10 праздничных дней. Ажиотаж был в Манеже на выставке «Покой и радость».