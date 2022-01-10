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Происшествия10 января 2022 19:35

14 студентов-медиков из Петербурга застряли в Казахстане из-за протестов

В вузе пообещали не наказывать «прогульщиков»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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14 студентов СПбГПМУ застряли в Казахстане из-за массовых беспорядков.

14 студентов СПбГПМУ застряли в Казахстане из-за массовых беспорядков.

Фото: REUTERS

14 студентов СПбГПМУ застряли в Казахстане из-за протестов и массовых беспорядков. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского университета. По информации проректора вуза Евгения Гуманенко, студенты отправились домой к родственникам для празднования Нового года. По данным на 10 января 2022 года, ребята так и не вернулись в Северную столицу. Они все еще ожидают возможности для спокойного вылета в Россию.

- К студентам не будут применять никакие санкции, поскольку их отсутствие вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы. Напротив, будущих медиков ждут для продолжения учебы. В случае необходимости, им окажут поддержку, чтобы восстановить пробелы в знаниях, - сообщается на сайте петербургского вуза.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, как в Казахстане застряла супружеская пара из Северной столицы России, но местные жители спасли их от голода.