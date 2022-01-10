Полиция задержала хулигана, проколовшего десятки автомобильных шин в Янино

Неадекватный хулиган проколол десятки автомобильных шин в поселке под Петербургом. Фото: предоставлено "КП"

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в проколе десятков автомобильных шин в поселке Янино под Петербургом. Об этом «Комсомолке» рассказала местная жительница Юлия, которая опубликовала видео странного проступка хулигана. По словам женщины, все произошло глубокой ночью 10 января на Новой улице. Теперь пострадавшие автомобилисты гадают, случилось ли что-то у мужчины с психикой после новогодних праздников, или же он кому-то мстит.

- Пересмотрев видео, в глаза бросается факт неадекватности поведения данного персонажа, так как на одном из видео он вступает в диалог с мужчиной, который проходит мимо с ребенком, и как бы идет несколько шагов за ними, а те в свою очередь ускорили шаг… К тому же хулиган не стал почему-то первые машины портить. Он как бы шел, и вдруг ему в голову взбрело… - рассуждает в разговоре с «КП-Петербург» Юлия.

Местные жители объединяются, чтобы подсчитать убытки и дружно написать на хулигана заявление. По информации одного из пострадавших автолюбителей, мужчину задержали днем 10 января, при нем была отвертка.