Власти Петербурга не исключают ужесточения ограничений из-за «омикрона»

В Смольном заговорили о возможном ужесточении ковидных правил из-за "омикрона". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В комитете по здравоохранению Петербурга не исключили, что в городе могут ужесточить ограничения по коронавируса в случае распространения нового штамма «омикрон». Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на председателя комздрава Дмитрия Лисовца и главу эпиднадзора Роспотребнадзора Ирину Чхинджерию. По словам экспертов, все зависит от того, как будет развиваться эпидситуация. При этом точное число зараженных «омикроном» не называется. Контактировавшие с больными находятся на карантине, длящемся до 14 дней.

- Столкнемся ли мы с таким же подъемом, как страны Западной Европы, в связи с активным циркулированием омикрон-вируса? Не исключается, конечно, - сообщил Дмитрий Лисовец.

Тем временем Смольный распорядился оставить в городских стационарах 8 тысяч развернутых коек, опасаясь новой вспышки коронавируса после новогодних праздников. На днях в город привезут вакцину от ковида, предназначенную для детей.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: