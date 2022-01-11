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Происшествия10 января 2022 21:20

В Петербурге нервный пассажир «Чижика» разбил дверное стекло

По словам очевидцев, мужчина пропустил остановку и запаниковал
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Нервный пассажир трамвая "Чижик" разбил стекло двери в кабину водителя. Фото: vk.com/spb_today

Нервный пассажир трамвая "Чижик" разбил стекло двери в кабину водителя. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге нервный пассажир трамвая «Чижик» разбил стекло на двери в кабину водителя. Все произошло вечером в понедельник, 10 января. Как пишут очевидцы в группе «Ладожка» во «Вконтакте», транспорт подъехал к вокзалу и встал намертво в ожидании полиции. По словам других пассажиров, мужчина пропустил остановку, запаниковал и начал что есть мочи стучать водителю. Как итог – пробка из трамваев, продлившаяся около часа.

Мужчину задержала полиция, его мотивы не сообщаются. Фото: vk.com/ladozhskaya_spb

Мужчину задержала полиция, его мотивы не сообщаются. Фото: vk.com/ladozhskaya_spb

- Пока стоящий трамвай ждал полицию, удерживая правонарушителя и остальных пассажиров, по оставшимся незанятым путям пытались организовать движение трамваев. Но стрелка постоянно засорялась снегом, и на два трамвая уходило где-то 8 минут, - жалуются очевидцы в соцсетях.

Как отмечает в комментариях один из пассажиров, мужчина мог иметь проблемы со здоровьем, поскольку на его голове заметили послеоперационные шрамы. Официальной информации от полиции насчет происшествия не поступало.