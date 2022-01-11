603 млн человек проехали в метро Санкт-Петербурга за 2021 год

В метро Петербурга подвели итоги пассажиропотока в 2021 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году метрополитеном Санкт-Петербурга воспользовались 603 млн человек. Данные пассажиропотока за минувшие 12 месяцев опубликовали в официальной группе городской подземки во «Вконтакте». В метро проехали почти на 108 млн человек больше, чем в 2020-м, когда город только знакомился с коронавирусом, власти вводили первые локдауны, а жители поначалу боялись лишний раз выходить в общественный места. Однако пассажиропоток в подземке пока не дорос до показателей 2019 года, до пандемии.

- Количество пассажиров, перевезенных метрополитеном, в 2021 году составило 603 млн человек, в 2020-м – 495,3 млн, в 2019-м – 762,5 млн, - передает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Ранее «КП-Петербург» сообщила о том, что между строящимися станциями «Казаковская» и «Путиловская» наконец-то закончили сбойку тоннелей.