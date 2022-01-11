«Получится «Кудромуринская» деревня»: Автоэксперт предрек застройку правого обхода Мурино

Известный автоэксперт предрек застройку правого обхода Мурино. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автоэксперт Дмитрий Попов порассуждал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM о последствиях строительства продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино. По словам транспортного специалиста, польза от проекта есть. Но вероятных негативных последствий еще больше.

- Это даст небольшую разгрузку Токсовского тоннеля и шоссе. Часть водителей из местных «муравейников» смогут попасть на КАД и на Пискаревский проспект. Но в этом случае, мне кажется, надо строить новую развязку, иначе мы получим еще один светофор с пробкой, - высказал мнение Дмитрий Попов.

Эксперт опасается, что девелоперы застроят правый берег трассы. В итоге может получиться еще одна городская улица, а не «вылетная» магистраль.

- Прыжки на одни и те же грабли у нас национальный вид спорта! Бугры, Северная долина, Кудрово, Рыбацкое… У нас завались объектов, которые были деревнями! Вот эта история должна чему-то научить. Дорога вряд ли будет платной, это никак не связано с кредитом на стройку, но вот скорый ремонт или развитие трассы – не исключается. Абсолютно убежден, что за строительством правой стороны последует застройка. Как раз между Кудрово и Мурино. В итоге получится «Кудромуринская» деревня… - негодует автоэксперт.