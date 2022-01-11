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Авто10 января 2022 22:41

«Получится «Кудромуринская» деревня»: Автоэксперт предрек застройку правого обхода Мурино

Правый берег продолжения Пискаревского проспекта могут застроить «человейниками»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Известный автоэксперт предрек застройку правого обхода Мурино.

Известный автоэксперт предрек застройку правого обхода Мурино.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автоэксперт Дмитрий Попов порассуждал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM о последствиях строительства продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино. По словам транспортного специалиста, польза от проекта есть. Но вероятных негативных последствий еще больше.

- Это даст небольшую разгрузку Токсовского тоннеля и шоссе. Часть водителей из местных «муравейников» смогут попасть на КАД и на Пискаревский проспект. Но в этом случае, мне кажется, надо строить новую развязку, иначе мы получим еще один светофор с пробкой, - высказал мнение Дмитрий Попов.

Эксперт опасается, что девелоперы застроят правый берег трассы. В итоге может получиться еще одна городская улица, а не «вылетная» магистраль.

- Прыжки на одни и те же грабли у нас национальный вид спорта! Бугры, Северная долина, Кудрово, Рыбацкое… У нас завались объектов, которые были деревнями! Вот эта история должна чему-то научить. Дорога вряд ли будет платной, это никак не связано с кредитом на стройку, но вот скорый ремонт или развитие трассы – не исключается. Абсолютно убежден, что за строительством правой стороны последует застройка. Как раз между Кудрово и Мурино. В итоге получится «Кудромуринская» деревня… - негодует автоэксперт.