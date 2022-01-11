Беглов заявил о строгом соблюдении режима QR-кодов в общепите и магазинах Петербурга

Александр Беглов заявил о снижении числа нарушений режима QR-кодов в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что в общепите и непродовольственных магазинах в городе начали строго соблюдать режим QR-кодов. Напомним, новые ограничения ввели в Северной столице со 2 января 2022 года. По словам градоначальника, первые проверки инспекторов Смольного, Роспотребнадзора и полиции показали добропорядочность заведений. Правда, как ранее выяснил журналист «КП-Петербург», пустить внутрь того или иного места могут и по QR-коду от морковки.

- Первые проверки января показали, что петербургский сервис готов работать по строгим правилам. Важно, что с каждым последующим контрольным мероприятием доля выявленных нарушений снижается, - сообщил Александр Беглов, его слова цитируют в пресс-службе Смольного.

Добавим, что ранее прокуратура пригрозила штрафами тем рестораторам, кто открыто бойкотирует проверку QR-кодов. Губернатор поблагодарил надзорное ведомство за разъяснение об ответственности. Правда, по сведениям «Комсомолки», режим QR-кодов могут вот-вот отменить.

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