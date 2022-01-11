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Общество11 января 2022 4:58

Мороз ударит в Петербурге 11 января

В городе будет облачно, но без снега
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Мороз ударит в Петербурге 11 января

Мороз ударит в Петербурге 11 января

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжит холодать. Во вторник, 11 января 2022 года в Северной столице температура воздуха опустится снова ниже отметки в 10 градусов, а также подует холодный ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня, 11 января, метеорологические условия будет формировать надвигающийся с северо-запада скандинавский антициклон. При облачной с прояснениями погоде, обойдётся без осадков, а начавшееся накануне понижение температуры продолжится, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге будет около 10-12 градусов ниже нуля, но морознее в городе пока не станет. По Ленинградской области до минус 9-14 градусов, местами до 15-20 градусов мороза.

Ветер в городе будет северо-западный, западный 2-7 метров в секунду.