Мороз ударит в Петербурге 11 января Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжит холодать. Во вторник, 11 января 2022 года в Северной столице температура воздуха опустится снова ниже отметки в 10 градусов, а также подует холодный ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня, 11 января, метеорологические условия будет формировать надвигающийся с северо-запада скандинавский антициклон. При облачной с прояснениями погоде, обойдётся без осадков, а начавшееся накануне понижение температуры продолжится, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге будет около 10-12 градусов ниже нуля, но морознее в городе пока не станет. По Ленинградской области до минус 9-14 градусов, местами до 15-20 градусов мороза.

Ветер в городе будет северо-западный, западный 2-7 метров в секунду.