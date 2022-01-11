Воров дизельного топлива задержали в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Санкт-Петербурга накрыли воров, которые крали дизельное топливо. На протяжении времени они похищали его с помощью врезки в магистральный нефтепродуктопровод. Об этом 11 января 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Все были задержаны с поличным во время хищения топлива на участке трубопровода недалеко от деревни Большое Проходное Тосненского района Ленинградской области. Более 13 тонн похитители залили в потайную емкость, скрытую в кузове автомобиля «МАЗ». Общая стоимость украденного превысила 720 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении.

В отдел полиции попали четверо мужчин, двое из них петербуржцы. Один из них, 30-летний житель Всеволожского района, оказался работником компании, в чьей собственности находится нефтепродуктопровод.

Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет масштабы деятельности группы расхитителей топлива.