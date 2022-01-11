Пьяного мужчину задержали за угон каршеринга в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, управлявшего угнанным каршерингом в состоянии алкогольного опьянения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция поймала мужчину, который в пьяном состоянии угнал каршеринг. Утром 10 января 2022 года у дома 11 по улице Стойкости сотрудники МВД остановили автомобиль, за рулем которого оказался невменяемый водитель.

- Полицейские остановили каршеринг, за рулем которого был 22-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что часом ранее у дома 213 по проспекту Народного Ополчения он воспользовался чужим аккаунтом для каршеринга и сел в автомобиль, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пьяного водителя доставили в отделение полиции, где на него составили протокол об отказе проходить медицинское освидетельствование. Также на молодого человека возбудили уголовное дело за угон. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.