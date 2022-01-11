Двух женщин задержали с крупными партиями наркотиков в Петербурге

Полиция задержала двух женщин с большими партиями наркотиков в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за день полицейские поймали двух женщин с крупными партиями наркотиков. Один инцидент произошел в Центральном районе, второй в Курортном. Об этом 11 января 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Так, 10 января у дома 3 по Большой Московской улице была задержана 37-летняя женщина, у нее при себе было почти 300 граммов синтетического наркотика, - рассказали в полиции.

Вторую поймали в 17:40 часов на парковке в 670 метрах от дома 2 корпус 23 по улице Жемчужной. У 23-летней местной жительницы с собой был сверток с 300 граммами другого тоже синтетического наркотика.

Сейчас в отношении обеих проводятся проверки и решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.