Пьяный мужчина порезал ножом посетителей бара в Петербурге

Задержан мужчина, который нанес ножевые ранения в баре на 7-ой Линии Васильевского острова Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил поножовщину в баре. В восемь часов вечера 7 января 2022 года в полицию поступил звонок о том, что в питейном заведении, расположенном в доме 72/17 по 7-й Линии Васильевского острова неадекватный человек нападает на посетителей - бросает предметы и уже взял в руки нож. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Прибывшим на место происшествия нарядом полиции информация была подтверждена. На месте происшествия были обнаружены двое потерпевших мужчин 1969 и 1966 года рождения, которые с ножевыми ранениями были госпитализированы в больницу, - рассказали в полиции.

Самого виновника на месте уже не было. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

9 января мужчина сам явился в полицию с повинной. Это оказался 29-летний местный житель. Оказалось, что в тот вечер в баре между ним и пострадавшими завязалась обоюдная драка. Теперь виновнику грозит уголовное разбирательство.