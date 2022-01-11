Продажи автомобилей с пробегом выросли в Петербурге и Ленобласти с 2021 году

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 3,7% Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2021 году выросли продажи автомобилей с пробегом. В целом рост составил 3,7 процентов. Об этом 11 января 2022 года рассказали эксперты сервиса "Авито".

- На интерес к рынку автомобилей с пробегом в значительной степени повлияла ситуация с нехваткой новых автомобилей от производителей, - отметили специалисты.

Также и выросла средняя цена на автомобили с пробегом на 26,4 процентов до 479 тысяч рублей.

Отмечается, что в топ-5 продаваемых машин по Петербургу и Ленобласти попали Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Skoda Octavia. Также в список вошла и отечественная "Лада".