В Комитете по благоустройству заявили, что водители обязаны соблюдать правила парковки для уборки Петербурга от снега

Водителей просят убирать машины из-под знаков для уборки города от снега. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Комитете по благоустройству Петербурга ответили автомобилистам, которые жаловались на невозможность перепарковать машину из-под запрещающих знаков из-за сугробов на дорогах и опасались штрафов за это. В ведомстве настаивают, что правила есть правила, и соблюдать их надо.

- Соблюдение требований дорожных знаков обязательно для всех и не имеет исключений. При этом Комитет по благоустройству не стремится осложнить жизнь горожан, поэтому знаки о запрете парковки с одинаковыми датами и временем не устанавливаются на расположенных рядом улицах. Таким образом, у автовладельцев есть возможность припарковать свой транспорт на соседней улице, поблизости от дома или работы, - ответили в пресс-службе комитета на запрос «Комсомолки».

Коммунальщики отмечают, что зима в этот раз очень снежная, осадки идут практически ежедневно. Поэтому моментально очистить все дороги просто невозможно. Первыми убирают крупные магистрали с высоким трафиком, затем второстепенные улицы, в последнюю очередь – боковые проезды и карманы. Поэтому ждать их уборки приходится долго.

С конца ноября объем вывезенного снега уже превысил 1,7 млн кубометров, что больше, чем за всю прошлую зиму.

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