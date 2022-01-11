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Происшествия11 января 2022 8:23

Под Петербургом школьница случайно отравилась жидкостью для чистки

Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Школьница случайно отравилась жидкостью для чистки под Петербургом

Школьница случайно отравилась жидкостью для чистки под Петербургом

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом девочка попала в больницу, случайно отравившись жидкостью для чистки поверхностей. Вечером 10 января 2022 года из поселка Тайцы, садоводства "Природа" была госпитализирована 14-летняя ученица девятого класса. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Школьницу забрали в больницу с с ожогом пищевода в тяжелом состоянии. Пока что опросу она не подлежит, - рассказал источник.

Как рассказала врачам мать девочки, 44-летняя женщина, работающая поваром, ее дочь по неосторожности выпила химическое вещество для очистки поверхностей.

Известно, что ребенок живет только с мамой, семья благополучная, на учете не состоит. Сейчас девочка остается под присмотром врачей.