Под Петербургом школьница случайно отравилась жидкостью для чистки

Школьница случайно отравилась жидкостью для чистки под Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом девочка попала в больницу, случайно отравившись жидкостью для чистки поверхностей. Вечером 10 января 2022 года из поселка Тайцы, садоводства "Природа" была госпитализирована 14-летняя ученица девятого класса. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Школьницу забрали в больницу с с ожогом пищевода в тяжелом состоянии. Пока что опросу она не подлежит, - рассказал источник.

Как рассказала врачам мать девочки, 44-летняя женщина, работающая поваром, ее дочь по неосторожности выпила химическое вещество для очистки поверхностей.

Известно, что ребенок живет только с мамой, семья благополучная, на учете не состоит. Сейчас девочка остается под присмотром врачей.