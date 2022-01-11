Заболеваемость коронавирусом снова выросла в Петербурге на 11 января

В Петербурге снова произошел рост заболеваний коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге после новогодних выходных снова начала расти заболеваемость коронавирусом. По данным оперативного штаба на 11 января 2022 года в городе за сутки инфекцию выявили более чем у 1,5 тысячи человек. Последний раз такой уровень заболеваемости был 1 января.

- За сутки в Петербурге коронавирус выявили у 1512 человек, это на 6,6 процентов больше, чем днем ранее, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Также после выходных вырос показатель выздоровления. За сутки статистику пополнили еще 2576 случаев. Среди умерших - 66 пациентов.

Всего с начала пандемии в Северной столице коронавирус был выявлен у 867 028 человек, из них выздоровели 811 611 пациентов. Еще 28 698 жителей города стали жертвами инфекции.

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