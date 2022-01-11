МЧС предупредило об ухудшении погоды жителей Петербурга 11 января

Петербург накроет изморозь 11 января Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Санкт-Петербурга после морозов ждет изменение погоды. В МЧС Северной столицы предупредили горожан о том, что с 11 января 2022 года в городе ухудшатся погодные условия. Город на Неве накроет изморозь, которая сохранится и в ночь на 12 января.

- 11 января в Санкт-Петербурге с сохранением на ночь 12 января местами ожидается изморозь, - рассказали в пресс-службе спасателей города.

Напомним, что погода в городе формируется за счет надвигающегося с северо-запада скандинавского антициклона. Из-за этого в Петербурге будет облачно, но с прояснениями, обойдется без осадков, а температура продолжит понижаться. Днем в городе около 10-12 градусов ниже нуля, по области минус 9-14 градусов, местами до 20 градусов мороза.