Почти 1 млрд рублей потратят на оборудование спортивных площадок в Петербурге

Более 300 млн рублей потратят на ремонт и оборудование спортивных площадок в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Санкт-Петербурга в ближайшие три года собирается плотно заняться оздоровлением жителей города. В частности, отремонтировать, а также оборудовать спортивные площадки, которые находятся во дворах жилых домов. В общей сложности с 2022 по 2024 года на это будет потрачен почти 1 миллиард рублей. Об этом 11 января 2022 года рассказали в Смольном.

- Массовый спорт должен быть доступен всем горожанам. Сегодня катки и лыжные трассы есть практически во всех районах города. Большой спорт начинается с малого. Из юных спортсменов, которые сегодня делают первые шаги на льду дворового катка, могут вырасти олимпийские чемпионы, - отметил губернатор Александр Беглов.

В минувшем году в городе было отремонтировано и оборудовано 53 площадки. А в 2022 году на это выделено 300 млн рублей, в 2023 - более 250 млн рублей, в 2024 - более 320 млн рублей.

Так, сегодня в городе открыты 188 катков. Также в черте города есть лыжные трассы.

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