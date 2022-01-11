Жители Парнаса жалуются на горы мусора, которые не вывозят с Нового года

Жители Парнаса жалуются на мусор. Фото: vk.com/spb_today

Жители микрорайона Парнас (хотя какой он на самом деле «микро») пожаловались на горы мусора, которые не вывозятся с наступления Нового года. Пакеты с бытовыми отходами раздражают взгляд и обоняние горожан. В администрации, по их словам, на жалобы не реагируют.

- На Парнасе с нового года не вывозят мусор. Отправляли заявления администрации, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях горожане поддерживают автора поста, сообщая, что и в их районах также есть трудности с мусором.

- А где контейнеры для раздельного сбора? Мне батарейки надо выбросить и бутылки стеклянные девать уже некуда. Опять все в одну кучу придется выбрасывать?- возмущаются горожане.

А другие отмечают, что если снег можно убрать и самостоятельно, не дожидаясь дворника, то с мусором так не выйдет.

Напомним, что с 1 января вывозом мусора занимается единая структура – «Невский экологический оператор». За первые дни нового года ей уже выписали штрафов на несколько миллионов рублей.

В самом оператора отмечают возросший объем отходов в праздники и обещают все устранить.