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Происшествия11 января 2022 10:25

Суды Петербурга получили сообщения о минировании

«Бомбы» ищут и в крупной сети супермаркетов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Суды "заминировали" по почте.

Суды "заминировали" по почте.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Районные суды Петербурга получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Причем в послании говорится не только о городе на Неве, но также о Воронеже, Туле и Мурманске. Наряду с судами под ударом «телефонных террористов» оказались магазины, офисы и склады крупной сети супермаркетов.

- Смольнинский и Приморский районные суды получили письма о заминировании, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Позднее там добавили, что Петродворцовый суд получил аналогичное письмо.

Отметим, что отправителем значится некий Yri Hovanski – намек на блогера Юрия Хованского, недавно выпущенного из СИЗО, но находящегося под следствием по делу об оправдании терроризма.