Пожар объял жилой дом на набережной Фонтанки в Петербурге

Пожар в жилом доме на набережной Фонтанки тушат по повышенному рангу Фото: Олег ЗОЛОТО

На набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге полыхает жилой дом. В половину первого дня 11 января 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме №139, также известном, как доходный дом Сорокина. Здание постройки конца 19-го века. На место незамедлительно отправились спасатели.

- В жилом доме происходит пожар в квартире. В 12:35 подан дополнительный ранг сложности номер 1 БИС, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

На вызов на место сразу же приехали шесть пожарных машин и 30 человек личного состава. Однако спустя час ситуация не улучшилась.

- Из-за угрозы распространения в 13:16 ранг пожара повышен до № 2, - сообщили в МЧС.

В итоге огонь охватил квартиру площадью 38 квадратных метров, а также начали гореть перекрытия между 3 и 4 этажами.

Сейчас на месте с огнем уже борются 68 спасателей и 16 единиц спецтехники. Сведения о пострадавших не поступали.