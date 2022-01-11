Вузы Петербурга могут провести сессии дистанционно для студентов из Казахстана

Петербургские вузы могут перевести сессию в дистанционный формат для студентов из Казахстана Фото: Олег ЗОЛОТО

Вузы Санкт-Петербурга могут провести сессии дистанционного для студентов из Казахстана. Такую меру собираются принять Санкт-Петербургский государственный университет и Политехнический университет Петра Великого. Об этом 11 января 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- В настоящее время, в частности, объективной и уважительной причиной для предоставления студентам индивидуального графика или академического отпуска может быть сложная ситуация и пребывание студента на территории Казахстана, например проблема отсутствия интернет-связи для удаленного обучения и другие проблемы, - отметили в СПбГУ.

Поэтому такие студенты могут направить заявление начальнику учебного отдела. Аттестация для них будет проходить или в онлайн-режиме, либо перенесена на другую дату. С такой же системе присоединился и СПбПУ.

Всего в СПбГУ учатся более 800 студентов из Казахстана, из них более 200 находятся сейчас на родине.