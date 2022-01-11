Наркоман из Мурино жестоко избил жену и погиб при задержании

Житель Мурино до полусмерти избил жену и умер сам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

42-летний житель Мурино, находившийся под воздействием наркотиков, жестоко избил жену, а потом умер. От гибели женщину спасли сотрудники полиции, прибывшие на вызов соседей. Они вошли в квартиру и остановили погром.

- Утром 11 января в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на Оборонной улице муж избивает жену. На вызов прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, однако дверь им никто не открыл. При содействии МЧС полицейские проникли в квартиру. Там они подверглись нападению 42-летнего мужчины, находившегося в неадекватном состоянии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка скрутили буянившего наркомана, но ему внезапно стало плохо. Полицейские вызвали скорую и начали оказывать мужчине первую помощь, но он умер еще до прибытия медиков.

Но их услуги понадобились 35-летней жене погибшего. Она была избита до полусмерти и находилась без сознания. С подозрением на открытую травму головы, в тяжелом состоянии ее экстренно госпитализировали.