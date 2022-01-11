Беглов выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со сметью Анатолия Алябьева / Фото: biathlonspb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Николаевича Алябьева. Заслуженный мастер спорта скончался на 71-м году жизни в ночь на 11 января 2022 года.

- Ушел из жизни легендарный спортсмен и тренер. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам. Анатолий Николаевич был признан одним из лучших биатлонистов планеты, - отметил градоначальник. - Его жизнь и яркая судьба, стойкий олимпийский характер сегодня служат примером для молодого поколения российских спортсменов.

Смерть мастера спорта стала настоящим потрясением для его родных, близких и коллег. Так как Анатолий Николаевич всегда был полон сил и лишь в декабре отметил юбилей. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.