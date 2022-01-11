На Ленинградской атомной станции остановлен энергоблок

На ЛАЭС остановлен энергоблок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пятый энергоблок остановлен на Ленинградской атомной электростанции. Это произошло в плановом режиме, по причине будущего ремонта и профилактики энергоустановки. Все работы займут полтора месяца.

- 11 января в 00:30 энергоблок №5 с реактором ВВЭР-1200 отключили от сети для выполнения планового среднего ремонта, который продлится до конца февраля. Ремонт проводится в соответствии с графиком, - сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

В ходе работ будет проведено техническое обслуживание турбин, генератора и прочих систем реактора. Специалисты сделают частичную перезагрузку ядерного топлива и протестируют оболочку здания реактора на герметичность.

Отметим, что сейчас на АЭС работают только два блока из четырех: шестой также находится на ремонте. А первые два выведены из эксплуатации, как устаревшие.