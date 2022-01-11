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Происшествия11 января 2022 12:36

СК завел дело о повреждении квартиры и двух машин новогодней пиротехникой в Петербурге

Ущерб от запуска «хлопушки» составил 250 тысяч рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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СК завел дело о ЧП с новогодней пиротехникой.

СК завел дело о ЧП с новогодней пиротехникой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о причинении ущерба чужому имуществу. Причиной стал запуск ракеты-хлопушки в новогоднюю ночь. Снаряд улетел не туда, куда планировалось, попав на лоджию одной из квартир.

- 1 января 2022 года неустановленное лицо около дома 19 корпус 1 по Рыбацкому проспекту в результате неосторожного обращения со звуковой ракетой «ЗРБ-40» повредило балкон одной из квартир, а также находящееся в ней имущество и два автомобиля, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Владельцы жилья и автомобилей оценили свой ущерб на общую сумму в 250 тысяч рублей. Эти деньги они планируют взыскать с горе-пиротехника, запустившего хлопушку. Но для начал его нужно найти.

Кроме того, виновнику грозит штраф, обязательные или исправительные работы, а также лишение свободы на срок до года.