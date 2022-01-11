Грузовик протаранил трамвай на улице Оптиков, есть пострадавшие

Трамвай столкнулся с грузовиком в Приморском районе. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП с участием грузового автомобиля и трамвая произошла в Приморском районе Петербурга. На перекрестке Стародеревенской улицы и улицы Оптиков развозной «Хендэ» косметической сети магазинов протаранил поворачивавший налево трамвай. Кабину грузовика смяло.

- Авария с трамваем и грузовичком на пересечении улиц. Оптиков и Стародеревенской, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по кадрам с видео, снятого свидетелями аварии, среди участников ДТП есть пострадавшие. На месте столкновения работают врачи скорой помощи и спасатели. Подробности инцидента уточняются.