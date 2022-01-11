За сутки в Петербурге из-за гололеда пострадали десятки человек

За сутки десятки человек пострадали из-за гололеда в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга продолжают страдать из-за плохой уборки в городе. Лишь за день в городе поскользнулись и десятки человек, более 10 горожан лишь за вечер 10 января 2022 года. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Около семи часов вечера 68-летний мужчина возвращался домой и упал на Загребском бульваре. В итоге он сломал шейку бедренной кости, - рассказал источник.

Еще одна женщина упала на гололеде на Малой Балканской улице. В итоге у нее закрытый перелом голени, а также подвывих стопы. 72-летняя пенсионерка попала в больницу с переломами после падения на Большеохтинской проспекте.

На Чкаловском проспекте пострадал 33-летний мужчина. После падения у него перелом локтевого отростка. Аналогичные падения с переломами также произошли на проспекте Науки, в Колпино и многих других улицах города.

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