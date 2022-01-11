Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 13:25

Федерация биатлона Петербурга поможет с организацией похорон олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева

Прославленный спортсмен скончался 11 января на 71-м году жизни
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Анатолию Алябьеву было 70 лет. Фото: СБР

Анатолию Алябьеву было 70 лет. Фото: СБР

Спортивная федерация биатлона Санкт-Петербурга окажет помощь семье олимпийского чемпиона Алексея Алябьева в организации его похорон. Прославленный спортсмен, вице-президент федерации, умер в ночь на 11 января.

- Мы сейчас находимся в шоке. Это страшное известие. Вот, собираемся на совещание, чтобы договориться об организации проведения церемонии прощания и похорон, - рассказали «КП-Петербург» в федерации.

Пока неизвестно, где именно будет похоронен уроженец Вологодской области, полвека проживший в городе на Неве. Дата траурных мероприятий также еще не определена.

Напомним, что Анатолий Алябьев является обладателем двух золотых и одной бронзовой медалей зимней Олимпиады 1980 года в американском Лейк-Плэйсиде.

Предварительной причиной смерти чемпиона называют осложнения при коронавирусе.