Мужчина попал в реанимацию после активных танцев в петербургском кафе

Мужчина попал в реанимацию из-за танцев в кафе в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина попал в реанимацию после танцев в кафе. Как рассказал 11 января 2022 года "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах, инцидент произошел еще 24 декабря минувшего года в заведении на Полевой улице в Металлострое.

- В десять часов вечера в больницу в тяжелом состоянии был госпитализирован 41-летний мужчина, уроженец Вологодской области, - рассказал источник.

Очевидцы рассказали, что мужчина отдыха в кафе. В какой-то момент он решил повеселиться и отправился танцевать. В какой-то момент, активно двигаясь, он поскользнулся на мокром полу, упал, ударился затылком и потерял сознание. Перепуганные посетители и работники кафе сразу же вызвали скую помощь.

На данный момент о состоянии мужчины ничего не известно. По факту произошедшего проводится проверка.