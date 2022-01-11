Новая выставка "Галерея Петра Великого" откроется в Эрмитаже 14 января

Экспозиция "Галерея Петра Великого" откроется в Эрмитаже Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга 14 января 2022 года состоится торжественное открытие постоянной экспозиции "Галерея Петра Великого". Это выставка, посвященная эпохе Петра I, основателя Северной столицы. Об этом рассказали организаторы.

- Открытие первой очереди экспозиции приурочено сразу к нескольким памятным датам — 300-летию провозглашения России Империей и 300-летию Ништадтского мира, ознаменовавшего конец Северной войны и возвращение ранее утраченных в ходе русско-шведских войн земель, - рассказали организаторы.

На выставке будут представлены портреты выдающихся деятелей Петровской эпохи, мемориальные экспонаты, предметы, созданные руками самого императора Петра I.

Экспозиция расположится в надворной части Зимнего дворца. Она станет началом большого проекта, посвященного 350-летию Петра Великого.