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Происшествия11 января 2022 14:54

2-летний петербуржец получил сильные ожоги, облокотившись на мангал

Ребенок отдыхал с родителями на даче, но оказался в больнице
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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В состоянии средней тяжести мальчика оставили в больнице

В состоянии средней тяжести мальчика оставили в больнице

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 8 января в Детскую городскую больницу №1 на скорой привезли 2-летнего мальчика с сильными ожогами. До этого малыш находился на даче в Псковской области вместе со своими родителями.

- Мать ребенка пояснила, что мальчик поскользнулся на льду и случайно облокотился на стоящий рядом горячий мангал, - сообщил источник "КП-Петербург".

Секундное соприкосновение с раскаленной поверхностью оставило на ручках маленького петербуржца серьезное повреждение. У него диагностировали термический ожог левой кисти второй-третьей степени. В состоянии средней тяжести мальчика оставили в больнице.