2-летний петербуржец получил сильные ожоги, облокотившись на мангал

В состоянии средней тяжести мальчика оставили в больнице Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 8 января в Детскую городскую больницу №1 на скорой привезли 2-летнего мальчика с сильными ожогами. До этого малыш находился на даче в Псковской области вместе со своими родителями.

- Мать ребенка пояснила, что мальчик поскользнулся на льду и случайно облокотился на стоящий рядом горячий мангал, - сообщил источник "КП-Петербург".

Секундное соприкосновение с раскаленной поверхностью оставило на ручках маленького петербуржца серьезное повреждение. У него диагностировали термический ожог левой кисти второй-третьей степени. В состоянии средней тяжести мальчика оставили в больнице.