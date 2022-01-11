Олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева похоронят на кладбище под Токсово

Анатолия Алябьева похоронят на Кузьмоловском кладбище. Фото: vk.com/biathlonspb

Стало известно время и место прощания с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Анатолием Алябьевым, умершим утром 11 января от последствий коронавируса. Прославленного спортсмена будут отпевать в храме в поселке Токсово, известном центре лыжно-биатлонного спорта, где жил Алябьев.

- 13 января, в 13:00, в соборе святого Архистратига Божия Михаила начнется отпевание двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева. Легендарный биатлонист будет похоронен на Кузьмоловском кладбище, - сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Напомним, что Анатолию Алябьеву было 70 лет. Свой юбилей он отметил только в декабре. Последнее время он занимал должность вице-президента Спортивной федерации биатлона Санкт-Петербурга. Для его коллег смерть чемпиона стала настоящим потрясением.