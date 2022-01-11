Мошенники стали требовать штрафы за платную парковку в центре Петербурга

Мошенники появились в зоне платной парковки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мошенники атаковали петербургских водителей. Мишенью злоумышленников стали те автомобилисты, которые пользовались платными парковками, или просто останавливались в зоне ее действия на бесплатные 15 минут. Им выставляют несуществующие штрафы и просят оплатить.

- Петербуржцы отмечают, что под дворниками их автомобилей неизвестные оставляют листовки, в которых сообщается о нарушении правил парковки. Оплатить штраф злоумышленники просят в течение нескольких дней через QIWI-кошелек, - сообщает пресс-служба Городского центра управлении парковками.

Сотрудники центра убедительно просят водителей не поддаваться на уловки мошенников. Все данные о нарушении, если таковое в принципе было, фиксируются в постановлении об административном правонарушении. Его могут прислать только заказным письмом по почте, или через портал Госуслуг в личном кабинете.

Уточнить информацию о правилах стоянки в платной зоне парковки можно узнать на сайте центра.