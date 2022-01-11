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Общество11 января 2022 16:02

МЧС предупреждает о похолодании до -27 градусов в Ленобласти

12 января также ожидаются изморозь и туман
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Синоптики обещают морозы в Ленобласти.

Синоптики обещают морозы в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональное управление МЧС предупреждает о сильных морозах в Ленинградской области. В ночь на 12 января в отдельных районах температура упадет до -27 градусов. Днем будет теплее, но не слишком.

- Метеорологическая обстановка: переменная облачность, без существенных осадков. Местами изморозь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью до -22...-27 градусов, днем на западе -6...-11, на востоке -13...-18 градусов, - сообщает пресс-служба МЧС.

Кроме того метеорологи предупреждают про небольшой снегопад, туман и гололедицу на дорогах. Ветер юго-западный и южный умеренный Атмосферное давление будет понижаться, но останется выше нормы.