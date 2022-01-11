Сильный туман накроет Санкт-Петербург ночью и утром 12 января

Сильный туман обещают ночью и утром 12 января в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС предупреждает жителей Санкт-Петербурга о грядущем сильном тумане, который накроет город ночью и утром в среду, 12 января. Спасатели ссылаются на соответствующий прогноз синоптиков. Водителей призывают быть крайне осторожными на дорогах, тем более что будет влажная морозная погода с изморосью.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 12 января ночью и утром, преимущественно в прибрежных районах, местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

К слову, в городе продолжаются температурные качели. В четверг, 13 января, в Северной столице потеплеет до +4 градусов.