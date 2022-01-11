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Общество11 января 2022 16:56

В Петербурге органы опеки отказали бабушке в усыновлении двух внуков-сирот

Это произошло за день до Нового года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Органы опеки не разрешили бабушке усыновить двух внуков, осиротевших перед Новым годом.

Органы опеки не разрешили бабушке усыновить двух внуков, осиротевших перед Новым годом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге органы опеки отказали бабушке в усыновлении двух малышей-сирот. Это случилось за день до Нового года, малышей хотели забрать в детдом. Драматичности ситуации добавляло то, что дети потеряли мать перед праздниками – женщина умерла от коронавируса. Бабушка хотела приютить малышей у себя, но почему-то ей категорически отказали. К счастью, в дело вмешался аппарат Анны Митяниной, уполномоченной по правам ребенка в Северной столице.

- Ситуацию осложняло то, что детский сад и органы опеки находятся на территории Ленобласти, а место проживания женщины и детей – в Петербурге. Специалисты аппарата урегулировали вопрос между ведомствами двух субъектов, оперативно организовали оформление предварительной опеки на бабушку, - пишет детский омбудсмен на своей рабочей странице во «Вконтакте».

Как итог, пенсионерке разрешили забрать внуков и встретить с ними праздники. По информации Анны Митяниной, малышам не сказали о случившейся трагедии с матерью.